البنتاجون: قوات امريكية قامت مؤخرا بمحاولة فاشلة لانقاذ رهائن في سوريا
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واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) اليوم الاربعاء ان الجيش الامريكي قام مؤخرا بعملية إنقاذ جوية وبرية لتحرير رهائن امريكيين يحتجزهم متشددو تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا لكنه فشل في العثور عليهم.
واضاف البنتاجون قائلا في بيان "هذه العملية تضمنت عناصر جوية وبرية وركزت بشكل خاص على شبكة الخاطفين داخل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام... مما يؤسف له ان المهمة لم تكلل بالنجاح لأن الرهائن لم يكونوا موجودين في الموقع المستهدف."
وقالت ليزا موناكو كبيرة مساعدي الرئيس الامريكي باراك اوباما لشؤون مكافحة الارهاب في بيان ان اوباما اعطى الاذن لتنفيذ المهمة "في وقت سابق هذا الصيف".
ويأتي البيانان بعد يوم واحد من بث متشددين من تنظيم الدولة الاسلامية تسجيل مصور يظهر ذبح الصحفي الامريكي جيمس فولي الذي خطف في سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2012 . ولم يذكر البيان من هم الرهائن الذين حاولت الولايات المتحدة إنقاذهم.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
رويترز