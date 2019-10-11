هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 03:29 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 7 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه" محذرا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

وذكر بيان للبنتاجون أن إسبر قال لنظيره التركي خلوصي أكار "على الرغم من أن الوزير أكد على تقديرنا لعلاقتنا الثنائية الاستراتيجية إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة" مضيفا أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا.

وقال إسبر "في إطار المكالمة حث الوزير الأمريكي تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرق سوريا من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه".

وأشار بيان البنتاجون إلى أن المكالمة الهاتفية جرت يوم الخميس.

(تغطية صحفية إدريس علي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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