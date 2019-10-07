واشنطن (رويترز) - قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم الأحد إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا.وأضاف في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية "بعد هزيمة ’خلافة’ تنظيم الدولة الإسلامية لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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