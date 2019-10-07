هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 04:57 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح نظيره التركي رجب طيب اردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا يوم 29 يونيو حزيران 2019. تصوير: كيفن لامارك - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم الأحد إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا.وأضاف في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية "بعد هزيمة ’خلافة’ تنظيم الدولة الإسلامية لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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