البيت الأبيض يهدد بالرد إذا استخدمت سوريا الأسلحة الكيماوية مجددا
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واشنطن (رويترز) - حذر البيت الأبيض يوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون "على نحو سريع ومتناسب" إذا استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية مجددا.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، حيث من المتوقع أن تشن الحكومة السورية هجوما قد يطلق شرارة أزمة إنسانية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز