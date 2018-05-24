البيت الأبيض: أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر

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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 05:57 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:57

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يتحدث في انديانا يوم العاشر من مايو ايار 2018. تصوير: ليا ميليس - رويترز. (reuters_tickers)