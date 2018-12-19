البيت الأبيض: أمريكا تنتقل إلى مرحلة جديدة في المعركة ضد الدولة الإسلامية

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 05:09 م

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت إعادة قوات من سوريا إلى الوطن مع انتقالها إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وزعم أن "الخلافة" التي كان قد أعلنها التنظيم المتشدد قد هزمت.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على الدولة الإسلامية في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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