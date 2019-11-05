هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 02:47 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك يوم 23 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

وتخشى مصر من أن يؤدي سد النهضة إلى الحد من إمدادات المياه النادرة بالفعل من النيل والتي تعتمد عليها مصر اعتمادا كاملا تقريبا. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "عبّر الرئيس ترامب عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة".

ولم يشر البيان إلى أي اجتماع في واشنطن.

وطالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود.

ورفضت إثيوبيا الفكرة قبل ذلك ومن المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل.

(تغطية صحفية إريك بيتش - إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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