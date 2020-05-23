هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2020 06:10 م

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب (الى اليسار) والتركي رجب طيب أردوغان في لندن يوم 4 ديسمبر كانون الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الصحفي الرئاسي التركي.

واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا يوم السبت الاضطرابات في ليبيا وسوريا علاوة على إعادة فتح اقتصادات العالم وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث جود دير في بيان "ناقش الرئيس ترامب والرئيس أردوغان التقدم في إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتعزيزها في أعقاب جائحة فيروس كورونا".

وأضاف "أكد الرئيس ترامب قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة التهدئة السريعة. أكد الرئيس ترامب والرئيس أردوغان على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك