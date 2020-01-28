واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره‭ ‬التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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