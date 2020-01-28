واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث أثناء اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)