هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 05:02 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث أثناء اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين.

وأضاف المتحدث جاد دير "بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا. واتفق الزعيمان على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف".

كان موظفو إغاثة وشهود قد قالوا إن سعي الرئيس السوري بشار الأسد مجددا لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا أدى إلى نزوح جماعي جديد لآلاف المدنيين باتجاه حدود تركيا يوم الاثنين وسط ضربات جوية كثيفة.

وفي ليبيا، قال مسؤولون وسكان إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) حرّك قواته يوم الأحد صوب مدينة مصراتة المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا.

يأتي تصاعد القتال بعد أسبوع من اتفاق تركيا، التي تدعم الحكومة في طرابلس، مع الإمارات ومصر، اللتين تدعمان حفتر، وقوى غربية على الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بحظر الأسلحة وذلك خلال قمة استضافتها برلين.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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