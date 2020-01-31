(رويترز) - قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعبر عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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