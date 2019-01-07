البيت الأبيض: ترامب يريد انسحابا آمنا للقوات الأمريكية من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 05:16 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم السادس من يناير كانون الثاني 2019. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يريد ضمان سلامة القوات الأمريكية مع انسحابها من سوريا، وإنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات. جاء ذلك بعد يوم من توضيح مستشاره للأمن القومي شروطا قد تجعل الانسحاب يستغرق شهورا.

وقالت مرسيدس شلاب المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز التلفزيونية "لم يغير الرئيس موقفه، إذ أنه ذكر أن هدفه الأساسي هو ضمان سلامة قواتنا وسلامة حلفائنا أيضا". وأضافت "ولذلك سوف تقدم وزارة الدفاع خطة عمليات لسحب قواتنا بسلام".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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