هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 02:32 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إلى اليمين) يصافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك في صورة من أرشيف رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من أبريل نيسان لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب" بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي و"الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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