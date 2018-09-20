محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 07:43 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:43

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إلى اليمين) خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك - صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)