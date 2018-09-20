البيت الأبيض: ترامب يلتقي بقادة مصر وإسرائيل واليابان الأسبوع المقبل بالأمم المتحدة
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إلى اليمين) خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز