البيت الأبيض: ترامب يلتقي بولي العهد السعودي في 20 مارس
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سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث في واشنطن يوم التاسع من مارس اذار 2018. تصوير: ليا ميليز - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن ترامب سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 من مارس آذار في البيت الأبيض.
كان مصدر بالحكومة السعودية أبلغ رويترز الشهر الماضي أن ولي العهد يعتزم زيارة واشنطن ونيويورك وبوسطن في الفترة من 19 إلى 22 من مارس آذار.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز