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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 08:36 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:36

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث في واشنطن يوم التاسع من مارس اذار 2018. تصوير: ليا ميليز - رويترز. (reuters_tickers)