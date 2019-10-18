هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 02:12 م

عربة مدرعة تركية بالقرب من بلدة على الحدود مع سوريا يوم الجمعة. تصوير: ستويان نينوف - رويترز

واشنطن (رويترز) - قالت متحدثة باسم البيت الأبيض يوم الجمعة إن تطبيق وقف إطلاق النار سيستغرق وقتا بعد رصد نيران بنادق آلية وقصف ودخان على الحدود السورية التركية غداة إعلان كبار المسؤولين الأمريكيين عن التوصل لهدنة.

وردا على سؤال عن القتال في المنطقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في مقابلة مع فوكس نيوز إن الوفد الأمريكي "حقق النجاح فيما يتعلق بالتوصل لهدنة لكن الأمر سيستغرق وقتا" مضيفة أنها لن تناقش العمليات على الأرض.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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