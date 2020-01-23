هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 08:37 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في القدس يوم الخميس. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن يوم الثلاثاء لمناقشة قضايا إقليمية.

وأضاف البيت الأبيض أن بيني جانتس، منافس نتنياهو في الانتخابات، قبل أيضا دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيارة واشنطن لكنه لم يحدد موعدا بعد.

وقال مصدر مطلع إن مسؤولين أمريكيين سيكشفون على الأرجح عن بعض تفاصيل خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي طال انتظار إعلانها، لنتنياهو وجانتس خلال زيارتهما.

(تغطية صحفية ستيف هولاند وسوزان هيفي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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