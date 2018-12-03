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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 10:23 ص 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 10:23

بيروت (رويترز) - قال المبعوث الأمريكي للتحالف بقيادة واشنطن إن طائرات حربية للتحالف شنت ضربات يوم الأحد أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مسؤول عن إعدام رهائن من بينهم أمريكي.

وكتب المبعوث بريت مكجورك تغريدة في ساعة متأخرة ليل الأحد قال فيها "نفذت القوات الجوية للتحالف ضربات دقيقة في وقت سابق اليوم على عدد من قادة داعش بجنوب شرق سوريا. ومن بين المستهدفين أبو العمرين".

وقال مكجورك إن أبو العمرين مسؤول عن قتل عدد من الأسرى من بينهم الأمريكي بيتر كاسيج العامل في مجال الإغاثة الذي خطفه التنظيم المتشدد في سوريا وقطع رأسه عام 2014.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف إن الضربات التي شنتها الطائرات في صحراء البادية بشرق سوريا أسفرت عن مقتل "أعضاء آخرين كثيرين في داعش".

وأضاف أن أبو العمرين "أبدى مؤشرات على أنه يمثل تهديدا وشيكا لقوات التحالف"..

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ليل الأحد بأن الولايات المتحدة أطلقت صواريخ على مواقع للحكومة السورية في الصحراء بشرق سوريا.

وخسر تنظيم الدولة الإسلامية معظم أراضي دولة الخلافة التي أعلنها في العراق وسوريا بما في ذلك مدينتا الموصل والرقة العام الماضي.

ويدعم التحالف بقيادة الولايات المتحدة عددا من الجماعات المسلحة الكردية والعربية في هجوم على آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم المتشدد في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق

وقال الجيش السوري الشهر الماضي إنه استكمل عملية خاصة به في جيب لتنظيم الدولة الإسلامية بالجنوب.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز