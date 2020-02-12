هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 06:00 م

اسطنبول (رويترز) - قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية إن قواته فتحت النار يوم الأربعاء عند نقطة تفتيش في شمال شرق سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة صغيرة.

وذكر التحالف في بيان أن الوضع قد هدأ وأن الدورية عادت إلى القاعدة.

وقال الكولونيل ميليس كاجينز المتحدث باسم التحالف "بعد أن أصدرت قوات التحالف سلسلة تحذيرات ومحاولات للحد من التصعيد تعرضت الدورية لنيران أسلحة صغيرة من أفراد مجهولين".

وأضاف "دفاعا عن النفس، ردت قوات التحالف بإطلاق النار".

وتابع أن أحد الجنود الأمريكيين "أصيب بجرح سطحي بسيط أثناء تشغيل معدته" وعاد للعمل.

وكانت وسائل إعلام سورية وتركية ذكرت في وقت سابق أن شخصا قُتل في إطلاق نار عند نقطة تفتيش مضيفة أن طائرات حربية أمريكية نفذت ما لا يقل عن ضربة جوية واحدة في أعقاب ذلك.

ولم يشر بيان التحالف إلى أي ضربات جوية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن مدنيا قُتل وأصيب آخر عندما فتحت قوات أمريكية النار على الأهالي بعد منع مركباتها من المرور عند نقطة تفتيش في قرية خربة عمو إلى الشرق من القامشلي.

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار أعقبه ضربة جوية استهدفت القرية الواقعة في ريف القامشلي بالقرب من الحدود مع تركيا.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنه تم تنفيذ ضربتين جويتين.

وتساءل عبد الصلاح بكري أحد سكان القرية في تسجيل صوتي أرسل على تطبيق للتراسل عبر الانترنت عن سبب وجود تسع عربات مدرعة في قرية مسالمة وقال إن السكان واجهوها.

وقال سكان إن دورية روسية من فرقة تتمركز في مطار القامشلي أُرسلت إلى القرية الواقعة في منطقة في شمال شرق سوريا تنتشر بها قوات روسية ومقاتلون أكراد سوريون تدعمهم الولايات المتحدة وكذلك قوات حكومية سورية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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