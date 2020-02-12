هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 01:32 م

اسطنبول (رويترز) - قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية إن قواته فتحت النار يوم الأربعاء عند نقطة تفتيش في شمال شرق سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة صغيرة.

وذكر التحالف في بيان أن الدورية عادت إلى القاعدة.

كانت وسائل إعلام سورية وتركية ذكرت في وقت سابق أن شخصا قُتل في إطلاق نار عند نقطة تفتيش مضيفة أن طائرات حربية أمريكية نفذت ما لا يقل عن ضربة جوية واحدة في أعقاب ذلك.

ولم يشر بيان التحالف إلى أي ضربات جوية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ىمصطفى صالح)

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