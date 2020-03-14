هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 02:56 م

بغداد (رويترز) - قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان إن ثلاثة من قوات التحالف أصيبوا في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي. كاجينز على تويتر إن التحالف "يؤكد أن ما لا يقل عن 25 صاروخا عيار 107 ملليمترات أثرت على قاعدة التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف يوم 14 مارس في الساعة 10:51 صباحا (بتوقيت العراق). أصيب ثلاثة من التحالف واثنان عراقيان. يجري التقييم والتحقيق".

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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