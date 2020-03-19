هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 05:12 م

جندي أمريكي يراقب في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في صورة بتاريخ أول يناير كانون الثاني 2020. صورة لرويترز.

بغداد (رويترز) - أعلن مسؤول عسكري كبير بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس تعليق تدريب القوات العراقية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق فيما تكثف الجماعات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية. وقُتل عسكريان أمريكيان وجندي بريطاني في حادث هذا الشهر.

ويقول مسؤولو التحالف إن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم الدولة الإسلامية في بلدهم.

ودعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

ومنذ هزيمة التنظيم المتطرف في العراق عام 2017 وضع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التحالف بشكل متزايد في مرمى نيران الجماعات الشيعية المدعومة من إيران.

وعلق التحالف التدريب في يناير كانون الثاني عندما زادت الهجمات الصاروخية من جانب هذه الجماعات، وقتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقائد العراقي البارز أبو مهدي المهندس في ضربة بطائرات مسيرة في بغداد.

وقال المسؤول العسكري بالتحالف الذي تحدث للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إنه كان من المقرر استئناف التدريب بشكل كامل لكن المخاوف من فيروس كورونا أوقفته مجددا.

وقال المسؤول إن القوات العراقية أوقفت التدريب لأنها تتجنب التجمعات الكبيرة لمنع انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن عدد حالات الإصابة بالمرض بلغ 177 بينها 12 حالة وفاة.

(تغطية جون دافيسون - إعداد سامح الخطيب - تحرير أحمد حسن)

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