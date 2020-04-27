هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 08:46 ص

جندي يحمل سلاحا بجوار شعار المجلس الانتقالي الجنوبي في مقر له بعتق يوم 27 أغسطس آب 2019. تصوير: علي عويضة - رويترز

الرياض (رويترز) - حث التحالف بقيادة السعودية في اليمن يوم الاثنين جماعة انفصالية رئيسية أعلنت الحكم الذاتي في الشطر الجنوبي على التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها "تحركات تصعيدية" في وقت ينبغي على كل الأطراف فيه التركيز على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنذر الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي بإحياء الصراع بينه وبين الحكومة المدعومة من السعودية، والطرفان جزء من التحالف، وذلك في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد بسبب وباء كورونا.

وحذرت الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن من "تبعات كارثية" بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الأحد حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية بما في ذلك عدن وهي المقر المؤقت للحكومة منذ أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وقال التحالف في بيان إنه يؤكد على "ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه" في إشارة إلى اتفاق لتقاسم السلطة توسطت السعودية بشأنه في نوفمبر تشرين الثاني.

وعبر التحالف عن دعمه للحكومة المدعومة من السعودية وقال إن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية ومقرها عدن لمواجهة أزمة كورونا والسيول الأخيرة والتحديات الاقتصادية والتنموية.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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