التحالف بقيادة السعودية يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن ضربة "غير مبررة" باليمن
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الرياض (رويترز) - قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن يوم السبت إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة الجوية التي نفذت الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص كانت غير مبررة. وتعهد التحالف بمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء.
وأضاف التحالف في بيان "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث... وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات".
وقالت قيادة التحالف المدعوم من الغرب إنها ستستمر في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
(شارك في التغطية عمر فهمي من القاهرة - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز