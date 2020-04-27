هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 02:36 ص

القاهرة (رويترز) - قال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن التحالف الذي تقوده السعودية أكد يوم الاثنين ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ في عدن.

وقال التحالف إن من الضروري إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض ودعا إلى وقف أي تصعيد في اليمن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات قد أعلن يوم الأحد الإدارة الذاتية للجنوب وحالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب في خطوة وصفها محمد الحضرمي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأنها "استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض" من قبل المجلس الانتقالي.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق- إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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