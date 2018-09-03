محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الرياض (رويترز) - ذكر التحالف الذي تقوده السعودية يوم الاثنين أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب مدينة جازان في جنوب المملكة.

وقال الحوثيون في بيان إنهم كانوا يستهدفون منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية.

ولم يورد التحالف أنباء عن وقوع أضرار في تغريدة نشرتها قناة العربية المملوكة لسعوديين، ولم يأت الحوثيون على ذكر وقوع خسائر في تغريدة لتلفزيون المسيرة التابع لهم.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز