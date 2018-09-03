التحالف بقيادة السعودية يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان
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الرياض (رويترز) - ذكر التحالف الذي تقوده السعودية يوم الاثنين أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب مدينة جازان في جنوب المملكة.
وقال الحوثيون في بيان إنهم كانوا يستهدفون منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية.
ولم يورد التحالف أنباء عن وقوع أضرار في تغريدة نشرتها قناة العربية المملوكة لسعوديين، ولم يأت الحوثيون على ذكر وقوع خسائر في تغريدة لتلفزيون المسيرة التابع لهم.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز