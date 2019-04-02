القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن التحالف بقيادة المملكة اعترض ودمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما حركة الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إنه نتيجة اعتراض الطائرتين تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.
كان التحالف قال الشهر الماضي إنه هاجم كهفين لتخزين الطائرات المسيرة في إطار عملية أطلقها في يناير كانون الثاني لتدمير قدرات الحوثيين في مجال الطائرات المسيرة.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي-إعداد وتحرير حسن عمار للنشرة العربية)