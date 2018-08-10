هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 04:49 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:49

رجل يحمل طفلا اصيب في ضربة جوية في صعدة باليمن يوم الخميس. تصوير: نايف رحمة - رويترز

دبي/جنيف (رويترز) - قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم الجمعة إنه سيجري تحقيقا في ضربة جوية قتلت عشرات الأطفال في اليمن في تغير واضح في موقفه بشأن الهجوم الذي وصفته الرياض في البداية بأنه عمل عسكري مشروع ضد أعدائها الحوثيين.

وقالت حركة الحوثي المسلحة إن 40 طفلا على الأقل قتلوا في الضربة الجوية التي نفذها التحالف يوم الخميس وأصابت حافلة في شمال اليمن. ورفع الحوثيون بذلك عدد القتلى من الأطفال في الغارة بعد أن أعلنت في بادئ الأمر أن عددهم 29 طفلا. وتلك هي أحدث واقعة في سلسلة من الضربات الجوية التي تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في حرب اليمن.

وأثارت الضربة التي نفذها التحالف المدعوم من الغرب غضب الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كما ندد بها مسؤولون من الأمم المتحدة.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان يوم الجمعة إن الهجوم "المروع" على الحافلة يعكس "وصول الحرب (اليمنية) الوحشية إلى نقطة بالغة السوء".

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة التي أصابت حافلة كانت تمر من سوق ببلدة ضحيان في محافظة صعدة معقل الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في التحالف تأكيده "التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا".

وقال التحالف من قبل إن الضربات الجوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ ونفذت بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني ووصفها بأنها عملية عسكرية مشروعة.

ونقل تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن وزير الصحة في الحركة طه متوكل قوله إن العدد التقديري للضحايا هو 51 قتيلا من بينهم 40 طفلا و79 مصابا على الأقل من بينهم 56 طفلا.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على حسابها على موقع تويتر ذات العدد يوم الجمعة نقلا عن السلطات في صعدة.

وذكرت اللجنة يوم الخميس على حسابها بموقع تويتر أن طاقمها الطبي بمستشفى تدعمه في صعدة استقبل جثث 29 طفلا كلهم دون 15 عاما. واستقبل المستشفى أيضا 48 مصابا بينهم 30 طفلا.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين إن طفلة قتلت وأصيب أشخاص آخرون "جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي" يوم الجمعة استهدفت منزلا في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا قصير المدى نحو معسكر لوحدات عسكرية مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية إلى الجنوب من مأرب.

ورحبت حركة الحوثي يوم الجمعة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الضربات الجوية التي نفذها التحالف يوم الخميس.

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدة على تويتر "نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومستعدون للتعاون".

وفي باريس أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الضربة وأعلنت دعمها لدعوة الأمم المتحدة لكل الأطراف إلى محادثات في جنيف في السادس من سبتمبر أيلول.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز