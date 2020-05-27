هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2020 07:44 م

دبي (رويترز) - قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن إن قواته اعترضت وأسقطت طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب مدينة نجران الحدودية السعودية يوم الأربعاء، في أول واقعة من نوعها منذ أواخر مارس آذار.

ولم يصدر تعليق عن جماعة الحوثي بخصوص الهجوم الذي وقع بعد انتهاء وقف لإطلاق النار لمدة شهر أعلنه التحالف في 24 أبريل نيسان تمديدا لهدنة استمرت أسبوعين بسبب وباء كورونا.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الطائرات المسيرة كانت موجهة إلى أهداف مدنية. وأضاف أن التحالف سيواصل اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة "لتحييد وتدمير" قدرات الحوثيين.

وفي أواخر مارس آذار وبعدما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه العاصمة السعودية الرياض وأجزاء بجنوب المملكة، رد التحالف بضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وشهد العنف فترة هدوء نسبي منذ إعلان وقف إطلاق النار للمرة الأولى باستثناء القتال في محافظتي الجوف ومأرب.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب في اليمن في مارس آذار 2015 سعيا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا للسلطة في صنعاء بعد أن أخرجها الحوثيون منها أواخر عام 2014. وتشهد الحرب جمودا عسكريا منذ سنوات وتعثرت جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة منذ أواخر عام 2018.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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