هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 02:44 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء أن التحالف بقيادة المملكة في اليمن قال إنه أحبط هجوما على ناقلة نفط قبالة الساحل اليمني.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان نشرته الوكالة إن الناقلة كانت تبحر باتجاه خليج عدن عندما هاجمتها أربعة زوارق وحاولت "تفجيرها" بأحد هذه الزوارق وكان غير مأهول.

ولم يذكر البيان الجهة المسؤولة عن الهجوم.

كان التحالف قد اتهم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في الماضي بمهاجمة سفن قبالة ساحل اليمن بزوارق ملغومة غير مأهولة.

(تغطية صحفية آلاء سويلم- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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