التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان
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دبي (رويترز) - أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن يوم الثلاثاء أنه اعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على منطقة جازان في جنوب المملكة.
من ناحية أخرى قالت قناة المسيرة الناطقة بلسان الحوثيين في تغريدة على تويتر إنهم أطلقوا أربعة صواريخ باليستية من طراز بدر1 على مصفاة أرامكو ومصانع البتروكيماويات في المدينة الاقتصادية بجازان.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز