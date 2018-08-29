التحالف بقيادة السعودية يندد بتقرير الأمم المتحدة عن اليمن بوصفه غير دقيق

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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 06:46 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:46