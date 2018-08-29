التحالف بقيادة السعودية يندد بتقرير الأمم المتحدة عن اليمن بوصفه غير دقيق
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الرياض (رويترز) - ندد تحالف الدول العربية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بتقرير لخبير في حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة قال إن ضربات جوية للتحالف تسببت في خسائر مدنية جسيمة وربما يرقى بعضها إلى جرائم الحرب. ووصف التحالف التقرير بأنه غير دقيق.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية".
وأضاف التحالف أنه سيقوم في وقت لاحق بتقديم "رد قانوني شامل وبشكل مفصل يفند ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز