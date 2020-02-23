هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 10:15 ص

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية قوله يوم الأحد إنه أحبط هجوما "إرهابيا وشيكا" من الحوثيين بجنوب البحر الأحمر‭‭ ‬‬باستخدام "زورق مفخخ ومسيّر عن بعد".

وأضافت الوكالة أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح بأن "قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد".

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين قاموا "بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية" لكنه لم يحدد أهدافا للهجوم.

ولم يرد تأكيد بعد من الحوثيين على مسؤوليتهم عن ذلك. ويقاتل الحوثيون التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 2015 في صراع يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

ويقع اليمن عند مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر وهو أحد أهم مسارات الملاحة لناقلات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

وقال المالكي إن محاولة الهجوم تمثل "تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة" وذلك في إشارة لاتفاق بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين أبرم في ديسمبر كانون الأول 2018.

وعلقت السعودية مرور شحنات النفط من باب المندب لأكثر من أسبوع في 2018 بعد أن هاجم الحوثيون سفينتين في الممر المائي.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية، المدعوم من الغرب، في اليمن لمحاولة إعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ويسيطر الحوثيون حاليا على أغلب المراكز الحضرية الكبرى في اليمن.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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