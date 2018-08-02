هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 11:28 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:28

الحديدة (اليمن) (رويترز) - اتهم المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حركة الحوثي بالوقوف وراء هجوم أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين في الحديدة باليمن يوم الخميس قائلا إن التحالف لم يقم بأي عمليات في المدينة الساحلية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس قالت مصادر طبية ومنظمات إغاثة إن ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية على ميناء صيد وسوق للأسماك في الحديدة قتلت 26 شخصا وأصابت 50 آخرين.

وقال العقيد تركي المالكي لقناة تلفزيون العربية "التحالف يتبع نهجا صارما شفافا يستند الى قواعد القانون الدولي. نتابع أي ادعاءات واذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية. التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيات للمدنيين".

وأضاف "لم تتم أي عمليات للتحالف داخل الحديدة.. الميليشيات هي من نفذت عملية قتل المدنيين في الحديدة اليوم".

ويقاتل تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن بدعم غربي منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

ويسيطر الحوثيون على أغلب شمال اليمن بما يشمل العاصمة صنعاء. وأجبر الحوثيون الحكومة التي تدعمها السعودية على الخروج من البلاد في 2014.

وجاءت الضربات فيما تحاول الأمم المتحدة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم سيوقفون الهجمات في البحر الأحمر من جانب واحد لمدة أسبوعين لدعم جهود السلام بعد أيام قليلة من وقف السعودية مرور ناقلات النفط عبر باب المندب إثر هجمات من الحوثيين على ناقلتي نفط في 25 يوليو تموز.

وتمر من ميناء الحديدة أغلب الإمدادات التي تصل إلى اليمن. ويعتقد موظفو الإغاثة أن هناك نحو 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن السيطرة على الحديدة ستقطع خط الإمدادات الرئيسي للحوثيين مما يجبرهم على الجلوس إلى مائدة التفاوض لكن التحالف لم يحقق مكاسب ميدانية قوية منذ الهجوم الذي شنه في 12 يونيو حزيران.

وعرض الحوثيون تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة لكن التحالف يقول إنه يجب إبعاد الحوثيين عن الساحل الغربي للبلاد.

(إعداد أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز