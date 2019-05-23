هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 03:35 م

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن قوله إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن مستهدفة مطار نجران.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله "اليوم تمكنت... قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا".

وكان تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن قد ذكر في وقت سابق يوم الخميس إن طائرة مسيرة نفذت هجوما على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران بالسعودية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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