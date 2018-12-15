التحالف يدمر مسجدا في سوريا استخدمه تنظيم الدولة الإسلامية مركزا للقيادة

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 09:55 م

واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا دمر يوم السبت مسجدا ببلدة هجين كان تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمه مركزا للقيادة والتحكم.

وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد شرقي نهر الفرات. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي التنظيم من المنطقة.

وقال التحالف الأمريكي إن 16 شخصا مدججين بالسلاح من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يستخدمون المسجد قاعدة لشن هجمات. وقال الجيش الأمريكي في بيان "هذه الضربة قتلت هؤلاء الإرهابيين الذين مثلوا تهديدا وشيكا وقضت على بؤرة عمليات أخرى مميتة (للدولة الإسلامية) في ميدان المعركة".

وقالت ليلوى العبد الله المتحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور إن التحالف يوشك على انتزاع السيطرة على بلدة هجين.

وتمكنت حملات منفصلة شنتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة من جانب وحملات من قوات الحكومة السورية بدعم روسي من جانب آخر العام الماضي من طرد الدولة الإسلامية من أغلب الأراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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