هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2019 03:37 ص

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء عن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

ولم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

(تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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