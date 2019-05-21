القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء عن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

ولم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

(تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على إنستغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك