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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 06:34 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 18:34

دبي (رويترز) - قال تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي يوم الأربعاء إن التحالف الذي تقوده السعودية "سهل" نقل اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى الأردن.

وقتل صالح العام الماضي في هجوم على أحد الطرق بعد أن أنهى تحالفه مع الحوثيين وارتبط بالتحالف الذي تقوده السعودية.

ويحتجز الحوثيون بعض أبناء وأقارب صالح. ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014 يقيم أحمد الابن لأكبر لصالح قيد الإقامة الجبرية في أبو ظبي.

وقال تلفزيون الإخبارية إن التحالف أعلن أنه أصدر التفويض اللازم لرحلة تابعة للأمم المتحدة لنقل نجلي صالح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في وقت لاحق يوم الأربعاء "نجحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الإفراج عن اثنين من أبناء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح (وهما) صلاح ومدين".

وأضافت أن من المتوقع وصول نجلي صالح على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة من صنعاء إلى عمان مساء يوم الاربعاء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.

وأبلغت مصادر من حركة الحوثي رويترز بأن الحركة وافقت على إطلاق سراح نجلي صالح في اتفاق مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه صالح.

ويسيطر التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي اليمني في حين يهيمن الحوثيون على العاصمة ومناطق يعيش فيها معظم السكان. وتدخل التحالف في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لاستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تسيطر على مناطق في الجنوب.

وحكم صالح اليمن من 1978 إلى 2012 عندما تنحى بموجب اتفاق توسطت فيه السعودية بعد احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة. وتحالف مع الحوثيين في قتال هادي، الذي خلفه في الحكم، قبل أن يبدل ولاءه العام الماضي.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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