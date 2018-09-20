التلفزيون الرسمي: إيران تطلب من الأمم المتحدة التنديد بالتهديدات الإسرائيلية
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لندن (رويترز) - طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة في رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن التابع لها التنديد بالتهديدات الإسرائيلية ضد طهران وإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي لإشرافها.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن السفير غلام علي خوشرو طلب من الأمم المتحدة إرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع برنامجها النووي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز