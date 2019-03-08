هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 12:10 م

دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي يوم الجمعة أن البحرية الإيرانية تصدت لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقال التلفزيون إن قراصنة في 11 زورقا سريعا هاجموا ناقلة تبلغ حمولتها 150 ألف طن يوم الخميس. وعرض التلفزيون لقطات للبحرية وهي تطلق النار على زوارق دون توضيح ما إذا كانت اللقطات تخص الواقعة الأحدث.

ووسعت البحرية الإيرانية نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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