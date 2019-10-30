هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 02:49 م

عمان (رويترز) - قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن اشتباكات عنيفة دارت يوم الأربعاء بين الجيش السوري وقوات تركية في ريف مدينة رأس العين الحدودية بمنطقة يستهدف هجوم عسكري تركي إقامة "منطقة آمنة" فيها.

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من رأس العين التي تم انتزاع السيطرة عليها من مقاتلين سوريين بقيادة الأكراد.

كانت القوات السورية قد تقدمت بناء على اتفاق مع الأكراد للتمركز في مواقع بالمنطقة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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