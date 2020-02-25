هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 11:47 ص

الرياض (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي يوم الثلاثاء أن محكمة في السعودية حكمت على مواطن بالإعدام وسجن سبعة آخرين في اتهامات بالخيانة والتخابر لصالح إيران.

وأضافت قناة الإخبارية "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة مكونة من 8 أشخاص جميعهم سعوديون... وتضمن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية".

وأضاف النبأ الذي نشرته الإخبارية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن القرار تضمن "تعزير بقية المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسون عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية".

(تغطية صحفية ستيفن كالين - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك