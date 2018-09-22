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دبي (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي في إيران إن عددا من القتلى سقط بعدما فتح مسلحون النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد يوم السبت.

وتنظم إيران عددا من العروض في مدن من بينها العاصمة طهران وميناء بندر عباس في الخليج إحياء لذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988.

ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

واتهم التلفزيون الرسمي "عناصر تكفيرية" في هجوم مدينة الأهواز، وهي مركز إقليم خوزستان وشهدت احتجاجات متفرقة للأقلية العربية في إيران.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز