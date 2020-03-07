هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 11:26 م

القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي السعودي في ساعة متأخرة من مساء السبت نقلا عن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن إن التحالف نفذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف لحركة الحوثي المتحالفة من إيران في منطقة الصليف اليمنية.

وأضاف التحالف أنه دمر مواقع "لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الارهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وقالت أيضا قناة المسيرة التابعة لحركة الحوثي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن التحالف شن هجمات على منطقة الصليب دون أن يشير إلى أي خسائر.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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