القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون السوداني إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه يوم السبت.

(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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