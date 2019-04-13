القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون السوداني إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه يوم السبت.
(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون السوداني إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه يوم السبت.
(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)