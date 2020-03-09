هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 09:22 ص

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في برلين يوم 14 فبراير شباط 2020. تصوير: هانيبال هانشكه - رويترز

القاهرة/الخرطوم (رويترز) - قال التلفزيون السوداني ومصدر في مجلس الوزراء يوم الاثنين إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم.

وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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