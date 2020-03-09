القاهرة/الخرطوم (رويترز) - قال التلفزيون السوداني ومصدر في مجلس الوزراء يوم الاثنين إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم.

وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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