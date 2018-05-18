التلفزيون السوري والمرصد: سماع دوي انفجارات قرب مطار حماة
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن دوي انفجارات سمع قرب مطار حماة يوم الجمعة ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن سبب الانفجارات فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 فردا من القوات الموالية للحكومة قتلوا.
وذكر المرصد أن سلسلة من الانفجارات وقعت داخل مطار حماة العسكري وأمكن سماعها في مدينة حماة. وأضاف أن 11 شخصا قتلوا في حين فُقد العشرات من قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لها.
وقال المرصد "هزت خمسة انفجارات على الأقل مطار حماة العسكري ناجمة عن انفجار مستودعات ذخيرة ووقود في المطار".
وأضاف المرصد أن سبب الانفجارات لم يتضح بعد ما إذا كان خللا فنيا داخل مستودعات المطار أم ناجما عن هجوم. وأشار المرصد إلى أن سحبا كثيفة من الدخان يمكن رؤيتها تتصاعد فوق المطار.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز