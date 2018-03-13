التلفزيون السوري يظهر مجموعة مدنيين يقول إنهم يغادرون الغوطة الشرقية
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مدني مصاب في ملجأ في الغوطة الشرقية يوم 11 مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - عرض التلفزيون السوري لقطات لمجموعة من المدنيين تضم مرضى ومصابين يقول إنهم يغادرون الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة يوم الثلاثاء.
وقال ياسر دلوان المسؤول السياسي بجماعة جيش الإسلام المعارضة إن مجموعة من المرضى غادرت بموجب اتفاق إجلاء طبي مع روسيا حليفة الحكومة السورية من خلال الأمم المتحدة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز