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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 09:51 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:51

مدني مصاب في ملجأ في الغوطة الشرقية يوم 11 مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز (reuters_tickers)