التلفزيون السوري: الجيش يمهل مقاتلي المعارضة في حرستا حتى الثالثة عصرا للانسحاب

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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 01:10 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:10