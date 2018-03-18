التلفزيون السوري: الجيش يمهل مقاتلي المعارضة في حرستا حتى الثالثة عصرا للانسحاب
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بيروت (رويترز) - نقل التلفزيون السوري عن مراسله إن الجيش السوري أمهل مقاتلي المعارضة في حرستا بالغوطة الشرقية حتى الثالثة عصر يوم الأحد للانسحاب.
وتقدمت القوات الموالية للحكومة السورية في عملية بدأت قبل شهر في أجزاء كثيرة من الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق. وقسمت القوات الغوطة إلى ثلاثة جيوب أصغرها حرستا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز