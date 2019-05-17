هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 09:23 م

بيروت (رويترز) - قال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في دمشق في وقت متأخر من يوم الجمعة في حين أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية التصدي "لأهداف معادية" قادمة من اتجاه إسرائيل التي أقرت في السابق بتوجيه ضربات متكررة داخل سوريا.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية رصدت أجساما قادمة من اتجاه "الأراضي المحتلة" وأسقطت عددا منها.

وعرض التلفزيون صورة ليلية لسماء دمشق أثناء تصدي الدفاعات الجوية لتلك الأهداف. ولم ترد تقارير على الفور عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.

ولم يرد تعليق فوري من إسرائيل لكنها في الأشهر القليلة الماضية أصبحت أكثر إقداما على استهداف مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران وحزب الله حليفي دمشق المقربين.

وتنظر إسرائيل لإيران باعتبارها أكبر تهديد لها في حين تعتبر حزب الله الشيعي اللبناني أكبر تهديد على حدودها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق.

(إعدادأحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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